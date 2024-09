L’ex olimpionico | sogno da avverare | Ma restano le difficoltà logistiche

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) di Paolo Chirichigno "Eravamo nel 1980, Olimpiadi di Mosca. Ricordo che per decongestionare il traffico della metropoli la polizia aveva sospeso la patente a tutti i russi che nelle loro vita avevano preso una multa, anche solo per divieto di sosta. Mosca si svuotò quasi del tutto e allora fu possibile organizzare gli spostamenti degli atleti". Gianni De Magistris 74 anni, è una leggenda vivente dello sport olimpico, vincitore di una medaglia di argento all’Olimpiade di Montreal, nel 1976. Per anni, è stato considerato a ragione il miglior pallanuotista del mondo. Cosa ne pensa di una possibile candidatura di Toscana ed Emilia Romagna alle Olimpiadi del 2040? "Si avverebbe un, ma non dimentico le. Prendiamo Firenze, qui manca quasi tutto, parlo delle piscine. Ce ne sono, per carità, ma ne servirebbero il doppio.