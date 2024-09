Inter distratta Lautaro non brilla Una domanda a Inzaghi | perchè Correa?

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 16 settembre 2024) Può un pareggio alla quarta giornata di Serie A far scattare un campanello d’allarme in casa della squadra Campione d’Italia in carica? Probabilmente no ma già che l’schiacciasassi ammirata l’anno scorso, squadra che gravita nell’ordine dei 100 punti in stagione, abbia fatto due passi falsi in 4 partite, è già una notizia sorprendente. I punti in classifica sono 8, gli stessi della Juventus, uno in meno del Napoli, 3 in più del Milan con il derby all’orizzonte. Niente di allarmante, certo, ma l’vista contro il Monza, copia sbiadita di quella elogiata pre-sosta contro l’Atalanta, ha lasciato qualche dubbio. Squadra probabilmentedall’imminente partita di Champions League contro il Manchester City, ma apparsa anche un po’ appannata, manovra meno fluida rispetto a quanto ammirato in passato.