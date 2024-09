I toscani al Grande Fratello | ecco chi sono Entrano anche loro nella casa più spiata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 16 settembre 2024) Firenze, 16 settembre 2024 – Chii concorrentidel. Lapiùd’Italia ha riaperto i battenti. Torna il programma Mediaset che non manca di far discutere, dopo la svolta che ha in qualche modo eliminato le dinamiche “cafone” che nelle ultime edizioni tante polemiche avevano suscitato. La formula è quella dello scorso anno, con Alfonso Signorini alla conduzione e Cesara Buonamici tra gli opinionisti.serata di lunedì 16 settembre è andata in onda la prima puntata, quella in cui i concorrenti, tra non famosi e famosi si presentano al pubblico. Due inel cast. Tommaso Franchi Senese, fa parte della truppa dei non famosi.vita è un idraulico. Contradaiolo della Tartuca, è nipote di Niccolò Rugani, capitano della contrada. Occhi azzurri, una spigliatezza tutta toscana, Tommaso Franchi ha subito colpito il pubblico femminile.