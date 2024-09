I ROCKARDÌA sono fuori con SEI MORTO

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 16 settembre 2024) Itornano con una nuova profonda traccia che affronta un tema attuale, la guerra, dal titolo “Sei”. “Sei” è il nuovo singolo deitornano con una nuova profonda traccia, “Sei”, che affronta un tema scomodo ma purtroppo sempre attuale: la guerra. Questa volta il gruppo non intende le guerre interiori, dell’animo, ma quella vera, cruda e cruenta che porta l’ascoltatore ad immedesimarsi in chi ha subito, e subisce tuttora, questa atrocità in prima persona.