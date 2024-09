I 49ers hanno soldi pronti per ingaggiare l’attaccante di classe dei rivali

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 16 settembre 2024) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Secondo Football Insider, il giovane Eliezer Mayenda del Sunderland sarebbe nel mirino del Leeds United dopo che i Whites loinserito nella loro lista dei desideri per il trasferimento. Il Leeds United ha avuto un’intensa sessione estiva di calciomercato, alla ricerca di giocatori per sostituire le stelle in partenza. Nella seconda metà del periodo si sono aggiunti giocatori come Manor Solomon, Largie Ramazani, Ao Tanaka e Isaac Schmidt. L’unica posizione che non sono riusciti a rafforzare è quella del, ma è un aspetto che potranno risolvere nella sessione di calciomercato di gennaio.