Hold Your Breath trailer e key art del film Original in arrivo su Disney+

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di lunedì 16 settembre 2024)e key art delinsu: nel cast Sarah Paulson, Amiah Miller, Alona Jane Robbins e Ebon Moss-Bachrachha diffuso ile la key art delSearchlight Picturesche sarà disponibile dal 3 ottobre in esclusiva sulla piattaforma streaming in Italia.– la trama Oklahoma, anni ’30. La casa della famiglia Bellum si trova in una valle desolata e arida dove nuvole di polvere bloccano la luce del sole. Margaret (Sarah Paulson) e le sue due figlie, Rose (Amiah Miller) e Ollie (Alona Jane Robbins), si occupano della loro povera fattoria mentre il marito di Margaret è partito per cercare lavoro. Mentre lottano per sopravvivere al severo ambiente causato dal Dust Bowl, un misterioso straniero (Ebon Moss-Bachrach) si insinua tra loro, minacciando la famiglia.