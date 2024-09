Culture e Letture aps la rassegna ‘Metti Una Sera…un autore’ giunta alla sua quinta edizione | il programma completo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 16 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Metti Una Sera un autore”, laideata daaps, giungesuae con la collaborazione della Libreria Barbarossa viene ospitata dai Giardini dell’Oratorio Merici. Unanata per coniugare l’amore per la lettura con luoghi storici della città e che negli anni ha attraversato diversi luoghi dal Teatro Romano,Rocca dei Rettori,Antiche Fabbriche Riunite per approdare, per il secondo anno, all’ombra delle mura longobarde, nei giardini che furono dell’antico Convento delle Orsoline.