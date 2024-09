Controlli stradali le postazioni autovelox mobili nel Lazio dal 16 al 22 settembre

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 16 settembre 2024) La Polizia Stradale sarà attiva con le proprie pattuglie lungo diverse strade delda lunedì 16 a domenica 22per effettuaretramite. Tuttavia, le arterie della provincia di Latina non rientreranno tra le zone interessate. Ecco le posizioni deglinel16/09/2024: Strada Provinciale SP 277 (FR) 18/09/2024: Strada Provinciale SP 277 (FR) 20/09/2024: Strada Statale SS 1 Aurelia (VT) 21/09/2024: Autostrada A12 Roma – Civitavecchia (RM) 22/09/2024: Autostrada A24 (RM) Sanzioni previste per eccesso di velocità Fino a 10 km/h in più rispetto al limite: sanzione pecuniaria da 42 a 173 euro. Oltre 10 km/h e fino a 40 km/h in più: sanzione da 173 a 695 euro e decurtazione di 3 punti sulla patente. Oltre 40 km/h e fino a 60 km/h: sanzione da 544 a 2.