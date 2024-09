Commissione Ue dimissioni di Breton

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 16 settembre 2024) 11.50 Il commissario Ue al Mercato interno,, indicato dal presidente francese, Macron, per un secondo mandato, lascia l'incarico. L'annuncio con una lettera pubblicata su X dopo contrasti con la presidente von der Leyen. Gli "ultimi sviluppi attestano una governance carente". Penso "di non poter più svolgere il mio lavoro Pertanto mi dimetto". In polemica con von der Leyen, parla di "gestione dubbia" e la accusa di aver chiesto alla Francia di ritirare il suo nome: "Ora le verrà proposto un altro candidato".