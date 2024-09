Carte in Dimora | archivi aperti gratuitamente sabato 12 ottobre

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di lunedì 16 settembre 2024) Torna per il terzo anno consecutivo l’appuntamento con la cultura e la storia promosso dall’Associazione Dimore Storiche Italiane: “ine Biblioteche: storia tra passato e futuro”.12oltre 70privati italiani di ADSI, dislocati da nord a sud, saranno visitabili. Un’occasione preziosa per avere accesso e consultare scritti, mappe e pergamene attraverso cui immergersi nella storia del nostro Paese, scoprire da dove veniamo e interpretare le sfide del futuro. In Friuli Venezia Giulia sono due le dimore che mettono a disposizione i loro preziosi scaffali: La Brunelde – Casaforte d’Arcano a Fagagna e Villa de Claricini Dornpacher a Bottenicco di Moimacco.