Calciomercato Milan Adrien Rabiot ricomincia dalla Ligue1 alle sue cifre…

(Di lunedì 16 settembre 2024)sue cifre: il centrocampista francese ha finalmente trovato una sistemazione! La telenovela che ha visto protagonistadurante tutta la sessione diè finita: il centrocampista ex Juventus, infatti, ha finalmente trovato una sistemazione nella sua Francia. L’Olympique Marsiglia, come riportato da L’Equipe, ha messo a segno il colpo. Alla fine il giocatore e la madre agente Veronique hanno trovato una squadra disposta a sborsare dei gran soldi. Il classe 1995, infatti, firmerà presto un contratto biennale. A mandare in porto l’operazione è stato il bonus al momento della firma che è stato inserito dal club francese: un conguaglio da ben 10 milioni di euro.