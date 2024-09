Borse europee incerte a Piazza Affari vige la prudenza in attesa delle decisioni di Fed e Bank of England

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 16 settembre 2024) Leaprono in calo, con Francoforte che perde lo 0,33%, Parigi lo 0,20% e Londra lo 0,07%. Unica positiva per ora Milano, che aveva aperto in calo ma che ora sta piano piano risalendo: alle 9:45, si trova a +0,06% a 33.603 punti. I futures statunitensi sono leggermente negativi, con il Dow Jones in calo dello 0,06% e l’S&P 500 dello 0,09%. Dopo il recente taglio dei tassi di interesse di 25 punti base da parte della Bce, l’attenzione si concentra ora sulla decisione della Fed.poco mossa, frenata dalle banche A, il titoli che ha registrato il maggiore rialzo nella mattinata è Saipem, con un incremento del 4,32% e un valore di 1,944 euro, grazie ad un contratto Epc offshore che si è aggiudicato in Qatar del valore di circa 4 miliardi di dollari.