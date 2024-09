Bcc Bergamasca e Orobica | i risultati della semestrale 2024 superano le attese In ulteriore miglioramento tutti i principali indicatori

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 16 settembre 2024) La gestione del primo semestreha restituitoal di sopra delle stime formulate nell’ambito del Piano Strategico-26 redatto lo scorso autunno di concerto con la Capogruppo Iccrea. Ciò è stato reso possibile, solo in parte, da condizioni di mercato senza dubbio favorevoli, ma in via prevalente dalle strategie di medio-lungo termine disegnate dalla Banca negli ultimi anni, che continuano ad assicurare adeguati ritorni reddituali. Nel corso del corrente esercizio sono, infatti, venute meno tutte le componenti esogene di natura straordinaria che avevano influenzato positivamente la gestione negli ultimi anni; isono quindi divenuti più strutturali e totalmente riferibili alla gestione caratteristica.