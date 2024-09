Auto va a fuoco in autostrada tutto blocca | code infinite

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 16 settembre 2024) Nel pomeriggio di oggi, lunedì 16 settembre 2024, un grave inconveniente ha paralizzato la circolazione sul raccordostradale Torino-Caselle, in direzione dell’aeroporto. In prossimità dello scalo, precisamente nel tratto di strada provinciale 2, una Fiat 500X ha improvvisamente presomentre si dirigeva verso le valli. L’intervento degli ausiliari dell’Anas è stato immediato: il tratto stradale tra lo svincolo Caselle-Leini e l’aeroporto è stato chiuso, con obbligo di uscita per i veicoli. Sul posto sono accorsi i vigili del, che hanno impiegato circa tre quarti d’ora per domare l’incendio. Solo dopo il loro intervento la circolazione è ripresa parzialmente, consentendo il transito sulla corsia di sorpasso. La situazione è tornata alla normalità solo dopo la rimozione del veicolo danneggiato. Fortunatamente, non si sono registrati feriti.