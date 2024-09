X-Factor 2024 caos tra i giudici dietro le quinte | Giorgia costretta a intervenire

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di domenica 15 settembre 2024) La nuova edizione di X-è finalmente incominciata con al prima delle tre puntate riservate alle audizioni. I nuovinon hanno perso tempo e hanno già adocchiato i loro favoriti, entrando inevitabilmente in conflitto. Non a caso, l’arialedel talent show è stata alquanto tesa fin dalle prima battute visto che ogni giudice ha il suo modo di vedere la musica. Un retroscena, inoltre, rivela chesarebbe intervenuta a calmare le acque. X-: tensione tra iIl 12 settembreè partita la nuova edizione di X-su Sky Uno e ora si attende la replica su Tv8 che si terrà il 18 settembre. Idi quest’anno sono Achille Lauro, Paola Iezzi, Manuel Agnelli e Jake La Furia, connei panni di conduttrice del talent show. E la tensione non è tardata ad arrivare.