Vela al via la Normandy Channel Race Bona e Riva quinti nella baia de Seine

(Di domenica 15 settembre 2024) È iniziata la, l’ultima regata della stagione per il Class40 con partenza e arrivo a Caen. Al via, tra gli italiani, Albertoe Alberto, che prima di dirigere la prua verso l’Ile de Wight risultano essere al quinto posto, a circa 3 miglia dai primi della classe, i francesi Guillaume Pirouelle e Cedric Chateau. Una brezza da 5/6 nodi ha accompagnato la navigazione di traverso delle barche in questo avvio di regata sulladenotte gli equipaggi attraverseranno la Manica. “La partenza? Non è stata delle migliori. Ci siamo difesi, siamo rientrati, ci siamo rimessi in carreggiata abbastanza velocemente”, ha dettosui social. Il percorso è di 1000 migliaManica e nel Mar Celtico, con partenza e ritorno dalla città di Caen in Normandia., al via ladeSportFace.