Una festa per i dieci anni | Noemi in Italia è felice

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 15 settembre 2024) "Oggicompie 10e abbiamo organizzato una grandein campagna a casa dei nonni con 40 invitati, tra cui gli amichetti di scuola e del centro estivo". Filippo Zanella, il padre della bambina sottratta dalla madre polacca e portata in Polonia nel settembre del 2021, racconta i momenti vissuti assieme alla piccola finalmente tornata nella sua casa di Cesena a inizio giugno. Per treil padre cesenate non ha avuto notizie della figlia. In Polonia non risultava iscritta a scuola nè affidata alle cure di un medico. Zanella si è recato per diversi mesi nello stato polacco con un investigatore e, grazie anche all’aiuto di un ’angelo custode’ (una persona misteriosa che ha comunicato la posizione esatta della piccola) ha ritrovato la bambina e l’ha riportata a Cesena.