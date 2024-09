Tante richieste per l’Erasmus

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 15 settembre 2024) "Se sul mercato c’è una casa in affitto carina, nel giro di uno-due giorni abbiamo una decina di appuntamenti. Dopo massimo una settimana, non c’è più". Andrea Cicarilli, di Immobiliare Europa a Macerata, conta un centinaio di stanze solo per studenti universitari. Lesono numerose: cercano una camera soprattutto ragazzi e ragazze da Abruzzo e Puglia e, per, da diverse parti d’Europa. Il costo medio per una singola è di 200-250 euro al mese (le doppie, che non vengono quasi più, vengono adibite a singole e costano un po’ di più). Per le giovani coppie che vogliono a convivere "non tutte hanno la possibilità di accedere ai mutui".