Softball | Bollate sul velluto apre la semifinali di Serie A1 con un doppio successo Saronno e Forlì si dividono la posta

(Di domenica 15 settembre 2024) Non arrivano particolari sorprese dalle prime quattro partite valide per ledellaA1 2024 di, massimo Campionato italiano che si avvicina alla sua conclusione dopo una stagione contrassegnata da numerose pause, complice l’avvento di Mondiali, Coppe Europee e della rassegna continentale.ha infatti già indirizzato lacontro Pianoro, mentresi sono divise la. Tutto facile per la MFK che, in gara-1, ha regolato le avversarie con un sonoro 12-3. Valanga di punti poi anche in gara-2, dove il tabellino si è fermato sul 10-1. All’opposto invece la disputa tracon due sfide tiratissime contrassegnate da due attacchi quasi fermi.