Salernitana-Pisa | problemi al Var slitta alle 17 30

(Di domenica 15 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutitecnici con il Var stanno provocando l’inizio in ritardo di, partita della quinta giornata del campionato di serie B. Il match sarebbe dovuto iniziare15 ma, pochi minuti prima dell’ingresso in campo delle due squadre, è sopraggiunto il problema. Da quanto si apprende, ci sarebbe un problema di connessione che non consentirebbe il collegamento con Lissone, dove ha sede il centro Var. Intorno15 i componenti delle panchine sono stati richiamati negli spogliatoi, mentre lo speaker ha annunciato che la gara sarebbe iniziata con almeno trenta minuti di ritardo.15.30 ilè tornato sul terreno di gioco per il riscaldamento ma, dopo dieci minuti, è rientrato negli spogliatoi.15.50 lo speaker ha annunciato che i tecnici sono al lavoro per ripristinare il guasto e che la partita si giocherà regolarmente.