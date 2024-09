RunDagiata foto e vincitori della corsa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) Borgo a Buggiano (Pistoia, 15 settembre 2024 - La classica gara podistica “La” si è svolta sulla distanza di 10 chilometri lungo le strade e sentieri delle colline borghigiane da dove i concorrenti potevano ammirare il panorama bellissimoValdinievole, organizzata dal Gruppo Sportivo Rundagi di con il patrocinio dell’amministrazione locale. LeIl successo assolutogara è andato a Marco Guerrucci (Orecchiella Garfagnana) che conclude la gara in 40’46’’, al secondo posto con un distacco di 2’13’’ si classifica Martin Falasca (Atletica Vinci) e terzo David Silvestri (Montecatini Marathon) a 2’19’’, quarta posizione per Michael Luongo (Atletica Vinci) e quinta per David Galatolo (Atletica Amaranto Livorno).