Prodotti naturali per il benessere post rientro e allenamento

(Di domenica 15 settembre 2024) Da Aroma Zone alcuni rimedi per rivitalizzare corpo e mente per affrontare il back to, adatti a sportivi e appassionati di fitness MILANO – Con l’inizio della nuova stagione e il ritorno alla routine quotidiana, è importante prendersi cura del proprio corpo e ritrovare l’energia giusta per ripartire. Per questo Aroma-Zone, brand di cosmetica francese per la bellezza naturale, la cura della pelle e il, suggerisce una linea diideale da usare dopo l’attività fisica, sia per chi pratica sport ogni giorno sia per chi si allena in palestra. Tra le proe compaiono un mix di oli essenziali per i primi crampi, un gel dopo sport per lasciare idratata la pelle e un olio ideale per massaggi dimagranti e rilassanti.