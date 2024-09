Pagelle – Addio ossessione della bellezza Conte vara il Napoli dalle mani sporche

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 15 settembre 2024)ilMERET. In terra sarda, il talento luminoso del giovane Meret è una sorta di scudo spaziale contro i pericoli che arrivano dal cielo: colpi di testa a iosa, petardi fuorilegge, finanche fumogeni. Perdipiù la traversa abballa un paio di volte: una danza legnosa che schernisce crudelmente gli arrembanti autoctoni vestiti di nero. Meret è il demiurgo febbricitante che genera e protegge i tre punti di stasera e sia lode a lui anche per quegli antichi, magnifici rilanci lunghi. Godere del Colosso Romelu significa anche questo – 8 DI LORENZO. Il Capitano propizia all’improvviso lo zero a uno (seppure con la complicità del disgraziato Mina). Era già accaduto con il Bologna venti giorni fa.