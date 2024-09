MXGP | Tim Gajser stecca il GP della Cina Prado si riprende la testa della classifica

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 15 settembre 2024) Sarà un finale al cardiopalma. Timgara-1 e subisce il sorpasso di Jorgeal GP, penultimo appuntamento del Mondiale 2024 di motocross, classe, ritrovandosi così con un incredibile vantaggio di sette punti in occasione dell’ultimo atto, in scena proprio in Spagna, nello specifico a Cozar, il prossimo 29 settembre. Il disastro sportivo del pilota del Team HRC si è consumato nella prova d’apertura, tempestata da diverse cadute scaturite da altrettanti errori, tanto da farlo scivolare addirittura al diciassettesimo posto. Tiene in botta invece lo spagnoloGasGas, abile ad accodarsi ad un semplicemente perfetto Romain Febvre (Kawasaki), dominatore assoluto di una corsa terminata in in 34:32.847 rifilando un gap di +5.726 alla furia rossa e +8.476 alla Red Bull KTM di Jeffrey Herlings.