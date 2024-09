Matteo Berrettini scherza | Sinner mi ha messo un po’ di pressione abbiamo i giocatori più forti del mondo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 15 settembre 2024)ha sconfitto l’olandese Botic van de Zandschulp con una bella rimonta nell’ambito del confronto tra Italia e Olanda, ultimo match della fase a gironi della Coppa Davis. Il tennista romano ha avuto la meglio al terzo set e ha così vinto il terzo singolare in questa settimana dedicata alla massima competizione per Nazionali, dopo aver portato a casa punti pesanti contro Brasile e Belgio sul cemento della Unipol Arena di Bologna L’azzurro ha espresso la propria soddisfazione al termine dell’incontro: “Sarà l’aria di casa, il pubblico, il fatto che giocare davanti a voi è speciale e l’ho sognato fin da bambino: brividi.mi ha dato una spinta in più, ma anche un po’ di(ride, n.d.r.): lui risponde leggermente meglio di me (ride, n.d.r.). Lui è stato fondamentale come tutti gli altri ragazzi e come tutti quelli che ci aiutano duranta la Coppa Davis.