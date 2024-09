LIVE Bolelli Vavassori-Koolhof Van de Zandschulp 6-7 5-6 Italia-Olanda 2-0 Coppa Davis 2024 in DIRETTA | gli azzurri servono per restare nel match

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 15 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL PRIMO SINGOLARE DIDALLE 15.00 LADEL 2° SINGOLARE DIAD-40 Scappa via la risposta di dritto di Koohlof. 40-40 Smash a segno per Simone dopo il servizio esterno di Andrea. Parità. 30-40 Prima esterna vincente di. 15-40 Duepoint. Missile in risposta anche di Van de. 15-30 Altra ottima risposta di Koohlof, che rifinisce poi con il lob al volo di dritto. 15-15 Comodo smash didopo la prima del compagno. 0-15 Super risposta di rovescio vincente di Koohlof. 6-5 Game. Altra gran prima di Koohlof. Dopo il cambio di camposervirà per rimanere nel. AD-40 Prima esterna vincente dell’olandese, che si carica. 40-40 Stavolta non sbaglia lo smash Koohlof. Parità. 30-40 Palla break