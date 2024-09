Il rientro del presidente Il volo e via al Viola Park Commisso abbraccia tutti | Io sempre insieme a voi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) "E ricordatevi, io saròdalla vostra parte". Il primo messaggio che Roccoha voluto lasciare alla Fiorentina, nel giorno in cui dopo tanto tempo è tornato a Firenze, è arrivato forte e chiaro ai diretti interessati. Da oggi, a partire dalla trasferta di Bergamo, la squadra di Raffaele Palladino avrà uno scudo in più a cui appoggiarsi contro le difficoltà e le critiche che potranno arrivare e sarà quello del patron, destinato a rimanere in riva all’Arno per un mese e deciso a seguire passo passo la crescita di una squadra che in estate ha cambiato profondamente volto.