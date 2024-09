Idee scelte sorprese De Gea è il numero 1 E nel mezzo c’è Bove

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) La sorpresa più grande alla vigilia della trasferta di Bergamo è arrivata dall’elenco dei convocati. Fuori (a sorpresa) Albert Gudmundsson, non giudicato al meglio dopo i cinque giorni di lavoro in Islanda che il fantasista ha sostenuto durante il periodo passato in patria per il processo che lo ha riguardato. Ma al di là dell’esclusione del10 sono anche altri i colpi di scena che potrebbero riguardare la Fiorentina a poche ore da una partita che ha già il sapore dello scontro diretto. In vista della sfida del Gewiss, infatti, Raffaele Palladino ha studiato alcuni correttivi ben precisi per sorprendere il maestro Gasperini, primo tra tutti un parziale cambio di modulo.