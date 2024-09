I calci da fermo continuano a fare paura

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 15 settembre 2024) Il derby ha fatto tornare coi piedi per terra. Il Manuzzi è il fortino del Cesena, ma quando arrivano le corazzate anche un pareggio va benissimo. Il Modena si è dimostrato più forte del Cesena sul piano fisico e anche tecnicamente ha individualità di assoluto valore che lo impongono tra le favorite per la lotta di vertice. Nella serata dolorosa in cui il pubblico bianconero ha visto piegarsi come un giunco la gamba del suo pupillo più amato, Tommaso Berti, nascono alcune considerazioni su ciò che può riservare il futuro al Cesena. Quando il migliore in campo è il portiere significa che i pericoli per la porta di Pisseri sono stati abbondanti e di qualità, a cominciare dalla traversa di Palumbo ma anche dalle succose occasioni capitate agli avanti canarini in apertura di ripresa fino allo scadere con Abiuso.