Gli consiglierei di andare via l’annuncio in diretta su Meret spiazza tutti

(Di domenica 15 settembre 2024) Dopo l’ennesima chiacchieratissima estate, Meret è restato ancora a Napoli: il consiglio arrivato inperò spiazza tutti Il Napoli ha vissuto una vera rivoluzione durante l’estate 2024 sotto la guida di Antonio Conte. La dirigenza ha agito con fermezza sul mercato, assicurandosi rinforzi importanti in tutti i reparti. In difesa, l’arrivo di Rafa Marín e Alessandro Buongiorno aggiunge solidità, mentre Leonardo Spinazzola porta esperienza e qualità sulla fascia. A centrocampo, Scott McTominay e Billy Gilmour offrono fisicità e dinamismo. In attacco, David Neres apporta fantasia, ma il colpo principale è l’acquisto di Romelu Lukaku, chiamato a guidare l’offensiva azzurra nella nuova stagione. Non è invece arrivato un nuovo portiere, nonostante le tante voci estive, a sostituire Alex Meret: sul portiere azzurro si è espresso il noto giornalista Sky Francesco Modugno.