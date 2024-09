Formia aperti i casting per il nuovo cortometraggio di Andrej Chinappi

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

Per il film del regista dal titolo "Il Nemico", la produzione, in collaborazione con la Latina Film Commission, ha indetto un casting rivolto esclusivamente a bambini e ragazzi di sesso maschile di età compresa tra i 9 e i 13 anni. Le audizioni si terranno a Formia, presso la Sala Falcone e Borsellino del Palazzo comunale, nei giorni 16, 17 e 18 settembre, dalle ore 14.30 alle ore 18.30. Le riprese invece verranno realizzate dall'11 al 13 ottobre sul Monte Altino, cima del Redentore. La produzione precisa che la ricerca sarà orientata solo a bambini e ragazzi madrelingua italiani, anche senza esperienza pregressa nel campo della recitazione, residenti o con possibilità di appoggio in prossimità dei luoghi di ripresa.