F1 GP Baku | Piastri si impone in rimonta su Leclerc

(Di domenica 15 settembre 2024) Si è concluso un gran premio diricco di sorprese e purtroppo non tutte favorevoli per la Ferrari. Se qualcosa poteva andare storto, lo ha fatto anche troppo bene e a usufruirne è stato un ottimo Oscarche si è imposto davanti a Charles, partito in pole position, portando così a casa il bottino pieno. Dopo una prima parte di gara in cui il pilota monegasco sembrava riuscire a tenere a distanza l’australiano, al ventesimo giro la McLaren ha messo in mostra una manovra perfetta che gli ha consentito di realizzare il sorpasso. La nuova testa della gara si è mantenuta fino alla fine segnata da un incidente che ha costretto Sainz e Perez al ritiro. Ecco dunque come è andato il GP didi F1.