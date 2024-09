F1 Baku 2024 i pronostici per il Gran Premio e le strategie di gara

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024)(Azerbaigian), 15 settembre- Charles Leclerc punta alla seconda vittoria di fila. L'obiettivo per la Ferrari è chiaro: vincere ildi. Il pilota monegasco, già vincitore in quel di Monza due settimane fa, partirà in pole position e avrà al proprio fianco Oscar Piastri, seguito dall'altro ferrarista Carlos Sainz. Norris scatterà solamente diciassettesimo per via di una qualifica disastrosa e sfortunata, motivo per cui il Cavallino Rampante potrà giocare con due punte contro una nei confronti della McLaren, apparsa già non proprio eccellente nella scelta e nello sviluppo dellenel corso delle varie gare di questo mondiale. Tutti questi indizi, dunque, portano a pensare che Leclerc possa davvero salire sul gradino più alto del podio.