Dongfeng accelera sul mercato europeo | nuovi modelli elettrici in arrivo

(Di domenica 15 settembre 2024) La casa automobilistica cinese, uno dei più grandi costruttori in Cina, ha ufficialmente avviato la sua espansione in Europa. E ha fatto debuttareal Salone dell’Auto di Torino 2024. L’azienda ha presentato due veicoli: laBox, una compatta elettrica pensata per la mobilità urbana, e la Voyah Courage. Quest’ultima è un SUV di fascia medio-grande. Entrambe le auto testimoniano l’ambizione del brand di imporsi nele italiano.Box, compatta elettrica urbana Uno dei protagonisti del salone è laBox, una hatchback 100% elettrica lunga poco più di 4 metri, che si distingue per il suo design funzionale e spazioso. Con un passo di 2,66 metri, offre un abitacolo confortevole per cinque persone e un capiente bagagliaio che può arrivare fino a 945 litri con i sedili posteriori abbattuti.