Coltiva marijuana e spaccia Professionista nei guai

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 15 settembre 2024) A Castiglion Fiorentino aveva allestito una vera e propria piantagione di cannabis dotata di impianto di irrigazione a goccia collegata ad una cisterna da 1000 litri d’acqua e con sistema di videosorveglianza. A finire neiun insospettabile libero46enne residente a Castiglion Fiorentino beccato dai carabinieri della compagnia di Cortona in flagranza di reato ritenuto responsabile dizione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I militari castiglionesi erano sulle sue tracce dopo alcune segnalazioni da fonti confidenziali. Il castiglionese è stato così sottoposto a perquisizione personale e domiciliare. È in un terreno di sua proprietà , in campagna, che i carabinieri hanno rinvenuto e successivamente sequestrato nove piante di cannabis dell’altezza media di 2metri e mezzo. L’area allestita come piantagione era ben organizzata.