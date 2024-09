Calenda | Non è che Costa ha lasciato Azione sono stato io a dire che non era più il suo partito Gelmini? Non va via Frecciata a Renzi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) “Enrico? In realtà non è uscito di sua iniziativa dalma continuava a: ‘Se fate questo e quest’altro, io esco”. E siccome un singolo parlamentare non può dettare un continuo ultimatum al proprio, gli ho detto con affetto chenon è più il suoe che avrebbe dovuto trovarsene un altro”.le parole pronunciate ai microfoni della trasmissione Il caffè della domenica, su Radio24, dal leader diCarlosull’addio di Enrico, ora passato nuovamente a Forza Italia. “Il nostro è unche ha fatto congressi – continua il senatore di– e ha organi decisionali. Quindi, o si sta dentro unoppure si decide di andarsene. E siccome questa decisione non maturava mai ma veniva demandata a ultimatum, abbiamo detto a Cosa: ‘Buona strada nella destra, siamo felici per te’.