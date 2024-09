Cagliari-Napoli 0-4 Nicola | Risultato bugiardo non abbassiamo la testa

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 15 settembre 2024) “Non posso rimproverare nulla ai ragazzi, anche se abbiamo ancora qualcosa da limare, ma l’ultima cosa da fare è abbassare la. Se si guarda solo alsi pensa che ilnon abbia fatto nulla, mentre per sessantacinque minuti abbiamo giocato la nostra gara. Ad inizio secondo tempo abbiamo prodotto gioco e occasioni, ma al 2-0 tutto è diventato più difficile. La squadra sta seguendo le mie indicazioni e quello che alleniamo in settimana, ma dobbiamo ancora limare alcune cose. Non rimprovero nulla ai ragazzi, sappiamo il campionato che dovremo fare e quindi non serve abbattersi”. Queste le parole di Davide, allenatore del, dopo la brutta sconfitta casalinga, non senza sfortuna, per 0-4 al cospetto del: “Abbiamo certamente delle cose da migliorare, ma guardando la partita diventa difficile vedere lo zero alla voce gol segnati.