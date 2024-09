Bettini una vita sempre in Giro | Ho fotografato i big del ciclismo E quel grappino dato a Saronni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 15 settembre 2024) Da ormai mezzo secolo fotografa gregari e campioni diald’Italia, al Tour, alla Vuelta, alle cento e passa gare che in un anno si disputano nel mondo. Robertoiniziò a 15 anni, fotografando la prima vittoria diesordiente e poi maneggiando anche un artigianale macchinario per il fotofinish, che allora muoveva i primi passi. Sul fronte del, oggi la sua Sprint Cycling Agency è seconda nel mondo solo all’americana Getty Images:ha lavorato e lavora per Olimpia, Ansa, Reuter, Gazzetta dello Sport e l’Équipe e da qualche anno lo affianca il figlio Luca.