A che ora Luna Rossa-American Magic oggi | programma 15 settembre tv streaming

(Di domenica 15 settembre 2024)domenica 15(a partire dalle ore 14.00) va in scena la seconda giornata riservata alle semifinali della Louis Vuitton Cup, il torneo che definirà chi saranno gli sfidanti di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Prosegue la bagarre nelle acque di Barcellona, dove si disputano quattro regate cruciali per le dinamiche dei due confronti, soprattutto considerando l’esito delle prove di ieri.si presenta su 2-0 contro: gara-3 è inalle ore 14.00 (sarà la prima regata del pomeriggio), mentre gara-4 dovrebbe andare in scena alle ore 15.20 (sarà il terzo confronto della sessione) dopo la prima sfida tra INEOS Britannia e Alinghi. James Spithill e compagni hanno vinto le due regate del sabato, sempre con lo stesso copione: partenza sottotono, poi grande rimonta e successo tenendo botta nell’ultima poppa.