Tuoni e Fulmini al Grande Fratello | Bufera Su Signorini!

(Di sabato 14 settembre 2024) Di recente, Alfonsoè finito al centro delle attenzione dei media, a causa di alcune dichiarazioni venute fuori durante un’intervista. Ecco che cosa è successo! Gabriele Parpiglia, noto giornalista e autore televisivo, ha lanciato pesanti accuse contro Alfonso, suo ex collega e direttore di Chi Magazine. Per anni, Parpiglia ha lavorato a stretto contatto con, contribuendo anche alla realizzazione delVIP, ma qualcosa sembra essersi rotto. Oggi, Parpiglia non fa più parte della redazione e, anzi, è pronto a togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Dopo un’intervista diin cui il conduttore ha espresso il desiderio di riportare alun’atmosfera più leggera e spensierata, simile a quella delle prime edizioni, Parpiglia ha reagito duramente.