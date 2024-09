Terracina incidente fra un’auto e un camion | chiuso un tratto dell’Appia

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

, 14 settembre 2024 – Sulla SS7 "Appia" è temporaneamenteilin entrambe le direzioni, al km 96,000, a, in provincia di Latina, a causa di unfra autovettura e mezzo pesante. Le deviazioni vengono segnalate in loco. Una persona è rimasta ferita. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell'Ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.