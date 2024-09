Quando abbiamo iniziato ad odiare i pori?

Leggi tutta la notizia su amica

(Di sabato 14 settembre 2024) È assolutamente normale avere linee sottili,dilatati e peluria. Ogni pelle ha una texture, è un dato di fatto. E a prescindere da quanto le immagini dei social media vogliono farci credere, non esiste una pelle perfettamente uniforme e liscia come il vetro. Ipermettono alla pelle di respirare, eliminare tossine e mantenere un adeguato livello di idratazione e protezione. Sono semplicemente fondamentali. Eppure, ad un certo punto della storia recente,sviluppato un’idiosincrasia nei loro confronti. E non è solo una questione di pelle grassa (e quindi una maggiore produzione di sebo che rende ipiù visibili) o di invecchiamento, che naturalmente comporta un tono della pelle meno uniforme. Isono diventati una fobia condivisa.