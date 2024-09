Non sono stata ingaggiata solo per il colore della mia pelle Essere una modella nera non è sempre stato facile È stata dura | lo sfogo di Naomi Campbell

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) Èuna delle grandi muse e modelle al servizio degli stilisti più famosi del mondo, assieme a star del calibro di Linda Evangelista o Cindy Crawford. Gli anni d’oromoda internazionale, indimenticabili. I 40 anni di carriera divengono celebrati con una mostra al Victoria and Albert Museum di Londra “In Fashion”, fino al 6 aprile 2025.nte una intervista con D di La Repubblica, l’iconamoda ha ricordato la famosa caduta sulla passerella di Vivienne Westwood nel 1993, a causa dei tacchi vertiginosi: “Quelle scarpe con plateau riflettono un lato di me, perché non importa quante volte possa cadere, mi rialzoE allo stesso tempo lo rendo memorabile. Ma, onestamente, scegliere un outfit che riassuma la mia carriera è come scegliere un figlio preferito.