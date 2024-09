Morto a 36 anni bodybuilder | mangiava 6 volte la quantità di calorie da assumere mediamente

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 14 settembre 2024) Un notodi infarto dopo 5 giorni di agonia, era noto per la sua stazza e per la sua assurda dieta quotidiana La bodybuilding è uno sport seguito e praticato da molti appassionati di palestra che mettono in mostra i propri progressi fatti in allenamento. Fisici scultorei che hanno alle spalledi lavoro e sacrifici, anche a tavola. Per ottenere, infatti, risultati del genere è necessario seguire diete ferree che, però, non sempre fanno bene al nostro organismo. Una sfida continua ad alcuni limiti che può avere conseguenze disastrose. Questo è il caso di quanto avvenuto a Illia Yefimchyk, detto ‘Golem’. Alto 1,83 centimetri, dopodi duro lavoro era riuscito a raggiungere l’incredibile peso di 155 chili, solo di muscoli. Almeno fino a quando il suo cuore ha retto. Lo scorso 6 settembre, infatti, l’uomo è stato colpito da un infarto.