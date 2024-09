Mo | Egitto ospiterà delegazione Houthi per risolvere crisi nello Yemen

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) Doha, 14 set. (Adnkronos) - Il quotidiano qatariota Al-Araby Al-Jadeed ha riferito che l'si starebbe preparando a ospitare unanei prossimi giorni, come parte di un tentativo, in coordinamento con l'Arabia Saudita e la Turchia, dilapolitica. L'iniziativa affronterà il nodo della guerra nella Striscia di Gaza e le sue conseguenze per la regione. È stato anche riferito che il ministro degli Esteri egiziano Badr Abdel Aaty dovrebbe visitare l'Iran nei prossimi giorni.