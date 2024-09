Milano Fashion Week il calendario delle sfilate e quando inizia

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 14 settembre 2024)iste di tutto il mondo, a raccolta: è settembre inoltrato e questo significa una cosa sola, ovvero che è (già) tempo di. E se non è questo un buon motivo per scrollarsi definitivamente di dosso questa consueta ed inarrestabile summertime sadness, quale altro lo è? Ma c’è di più, quest’anno il quadro è ancora più roseo: dopo oltre un anno di trattative, la sospirata settimana della moda milanese incentrata sulle collezioni dedicate all’universo femminile in occasione della primavera/estate 2025 guadagna un giorno in più. Lefisiche saranno ben 57 mentre 8 quelle digitali, 69 le presentazioni, 6 su appuntamento ed inoltre 33 eventi, per un totale di 173 appuntamenti ad affollare le città nell’arco temporale che andrà dal prossimo 17 sino al 23 settembre.