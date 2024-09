Milan e Inter vanno in contropiede Il futuro della Scala del calcio? Museo negozi e serie A femminile

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 14 settembre 2024) L’è più ottimista: "Incontro positivo". Il, invece più cauto: "Passo avanti? Passo di lato. Il progetto del nuovo stadio a San Donato resta in piedi". Dopo l’incontro in Comune suldi San Siro, i due club non rilasciano dichiarazioni ufficiali, ma l’umore dei vertici trapela da qualche commento informale. Sì, l’asse tra le due proprietà, Redbird e Oaktree, appare saldo davanti al sindaco Giuseppe Sala. Ma non mancano le sfumature diverse su come proseguire nel percorso con il Comune e quali alternative tenere in campo. Su una cosa, comunque,sono state chiarissime con il primo cittadino: no al progetto di ristrutturazione del Meazza presentato da Webuild.