Mattarella | Il fascismo era complice della ferocia nazista

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 14 settembre 2024) Il presidenteRepubblica Sergio, durante la cerimonia per l’ottantesimo anniversariozona liberaCarnia e dell’Alto Friuli, ha espresso parole forti sulla responsabilità storica del. Nel suo intervento, ha sottolineato come il regime fascista, attraverso la Repubblica sociale italiana, sia statodelle brutalità perpetrate dal regimeha ricordato il valore delle zone libere partigiane, tra cui quelle di Montefiorino, Ossola, Alto Monferrato, Valsesia e Carnia, che hanno rappresentato un baluardo di resistenza e lotta per la libertà. Queste aree non si limitarono ad attendere l’arrivo delle truppe alleate, ma sfidarono apertamente il nazi, dimostrando che il nemico non controllava né città né territori.