LIVE Ciclismo femminile Europei 2024 in DIRETTA | la spagnola Benito in testa a 70 km dal traguardo il gruppo controlla

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 14 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.00 Continua a crescere il divario trae il resto della pattuglia. Adesso laviaggia con oltre un minuto di vantaggio sul. 15.58 70 km al. 15.57 Le azzurre si trovano nelle prime posizioni del. Non c’è nessuna squadra però che decide di fare l’andatura in questa fase. 15.54 Terminato il Kolmentberg, è subito però il momento del Zammelenberg (0,8 km al 4%). 15.51 50? di vantaggio perquando inizia lo strappo del Kolmentberg (700 metri al 4.6%). 15.48 Iladesso passeggia: non c’è l’intenzione di spingere in questa fase, ene approfitta per guadagnare. 15.46 Sale a 40? il margine di vantaggio disul. 15.43 80 km al. 15.41ora vanta un margine di una ventina di secondi sul resto della compagnia. 15.