LIVE Ciclismo femminile Europei 2024 in DIRETTA | gruppo compatto a 40 km dal traguardo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 14 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.46 Saranno una cinquantina le corritrici presenti neldi testa. 16.44 Di nuovo uno scatto da parte di un’atleta transalpina, ma non è efficace. 16.43 Ilraggiunge le attaccanti, 40 km alla conclusione. 16.43 Bene Barbara Guarischi che raggiunge Chabbey e Kraak, ilcomunque non è lontano. 16.42 Amber Kraak si mette all’inseguimento dell’elvetica. 16.40 Parte Elise Chabbey. La svizzera prova a sfruttare lo strappo del Kolmentberg per far male alle avversarie. 16.38 Si avvicina ilalla sezione con le ultime due cote di giornata. 16.35 Ora è la Polonia a dettare il ritmo,che rimane. 16.33 Prova uno scatto anche la belga Valerie Demey, ma ilnon le lascia spazio. 16.30 Meno di 50 km al. 16.29 Attacco di Verhulst-Wild (Francia), rimargina il buco Elise Chabbey (Svizzera). 16.